Adamın, iyileştirdiği sincabı doğaya bıraktığı sırada ok gibi fırlayan kedi hayvanı kapıp kaçtı

Doğada yaralı halde sincap gören bir vatandaş, bu sincabı evine aldıktan sonra iyileştirdi. Günler süren tedavinin ardından ise sincabın doğaya dönüş zamanı geldi.

AĞACA BIRAKTI

Adam, zor vedalaştığı sincabı okşadıktan sonra evine dönmesi için ağaca bıraktı. İzleyenlerin, sincabın vefa anlamında adama sevgi gösterisinde bulunacağını sandığı sırada beklenmeyen bir olay yaşandı.

OK GİBİ FIRLAYIP KAPTI

Arkadan ok gibi fırlayan kedi, sincabı kaptıktan sonra kayıplara karıştı. Bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.