Adamın, iyileştirdiği sincabı doğaya bıraktığı sırada ok gibi fırlayan kedi hayvanı kapıp kaçtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adamın, iyileştirdiği sincabı doğaya bıraktığı sırada ok gibi fırlayan kedi hayvanı kapıp kaçtı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
 - Güncelleme:

Doğada yaralı halde bulduğu sincabı iyileştiren bir adam, sincabı geri bırakmaya gittiği sırada ok gibi fırlayan kedi, talihsiz hayvanı ağzına aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Doğada yaralı halde sincap gören bir vatandaş, bu sincabı evine aldıktan sonra iyileştirdi. Günler süren tedavinin ardından ise sincabın doğaya dönüş zamanı geldi.

AĞACA BIRAKTI

Adam, zor vedalaştığı sincabı okşadıktan sonra evine dönmesi için ağaca bıraktı. İzleyenlerin, sincabın vefa anlamında adama sevgi gösterisinde bulunacağını sandığı sırada beklenmeyen bir olay yaşandı.

OK GİBİ FIRLAYIP KAPTI

Arkadan ok gibi fırlayan kedi, sincabı kaptıktan sonra kayıplara karıştı. Bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

kedi Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title