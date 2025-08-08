Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik
1970'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan sanatçı Saadet Sun'un vefatı, sanat camiasında derin üzüntü yarattı. Acı haberi, yakın dostu Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Yücesoy, "Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik" sözleriyle acısını dile getirdi.

1970'li yıllarda seslendirdiği unutulmaz şarkılarla dönemin müzikseverlerinin gönlünde taht kuran sanatçı Saadet Sun'dan acı haber geldi. Hem sesiyle hem de sahne performanslarıyla iz bırakan Sun'un vefatını, yakın dostu ve usta oyuncu Işıl Yücesoy duyurdu.

Yücesoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "'Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın . Başımız sağ olsun"

Saadet Sun, 1970'li yıllarda Türk müziğine kazandırdığı şarkılarla kısa sürede adından söz ettirmişti. 1990 yılında sahne hayatına veda eden sanatçı, müzikle olan bağını hiçbir zaman koparmadı. Zaman zaman nostaljik projelerde yer alarak sevenleriyle farklı vesilelerle buluşmaya devam etti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
