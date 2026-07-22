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Rize'de Yavru Ayı Ev Halkı Tarafından Beslendi

Rize'de Yavru Ayı Ev Halkı Tarafından Beslendi
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek bulmak için bir evin kapısına gelen yavru ayı, ev sakinleri tarafından beslendi ve o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim yerine inerek bir evin kapısına kadar gelen yavru ayı, ev sakinleri tarafından beslendi. Aile, ayıya yiyecek verdikleri anları cep telefonuyla kayda aldı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için yaylaların yanı sıra köylere de iniyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaplıca Mahallesi'ne gelerek yiyecek arayan 3 yavru ayı, eski mahalle muhtarı Muhammet Sarı'nın evinin bahçesine kadar indi. Ayılardan biri ev çevresindeki bahçede sebze ve karayemişleri yiyerek beslendi. Durumu fark eden ev halkı, yavru ayıya yiyecek verdi. O anlar, aile tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde; kapının önüne konulan kaptan yemek yiyen yavru ayıya yaklaşan kişinin, "Çok mu aç kalmışsın? Ye, ye, korkma. Sen çok açsın ama bizi yeme tamam mı? Büyüdün mü bizi yeme" diyerek seslendiği duyuldu.

Karnını doyuran yavru ayı, daha sonra bahçeden uzaklaşarak ormanlık alana girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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