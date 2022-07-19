Aç ayı sürünün ortasına daldı, korku dolu anları çoban böyle kaydetti - Haberler

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Aç ayı sürünün ortasına daldı, korku dolu anları çoban böyle kaydetti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aç ayının inek sürüsünün arasına girdiği anlar, çoban tarafından kaydedildi. Diğer çobanın ise saldırıdan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Sarıgöl'de inekleri otlatan iki çoban, aç ayının sürünün içine dalması nedeniyle büyük panik yaşadı. Çobanlar biri canını zor kurtarırken, diğeri ise bu anları kayıt altına aldı. Kayıtlarda ineklerin can havliyle etrafa kaçıştığı görüldü.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Çobanlar, yaşadıkları korku dolu anları TikTok üzerinden paylaştı. Video kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme alırken, büyük bir tehlike atlatan çobanlara da sosyal medya kullanıcıları tarafından geçmiş olsun mesajları yağdı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sarıgöl Manisa Yaşam Haberler

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