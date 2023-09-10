ABD'li Mark Dickey Mağaradan Kurtarılmaya Devam Ediyor

700 METRE ÇIKARTILDI

Mersin'in Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda 1040 metre derinlikte araştırma yaparken rahatsızlanıp, bulunduğu noktada doktorların tedavisine başladığı ABD'li Mark Dickey'i (40), çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Dickey, sabah saatlerinde ekiplerce sedyeyle 700 metre çıkarıldı. Gün sonunda Dickey'in yine sedyeyle 500 metre daha çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi. Ancak mağaranın ilerleyen aşamalarında Dickey'in önemli bir mesafeyi yürümesi gerektiği, bu nedenle de çalışmaların uzayabileceği öğrenildi. Çalışmaların başarılı şekilde sürmesi halinde, Dickey'in 4-5 gün içerisinde mağaradan çıkarılacağı aktarıldı.