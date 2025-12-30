Haberler

Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı

Güncelleme:
Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı, etkili olan kar yağışının ardından yaklaşık 1 metre kar kalınlığı ile beyaz örtüye büründü. Eşsiz manzaralar dron ile görüntülendi.

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı milli parkta ortaya çıkan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

Bolu'da yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Milli parkta kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. Abant'ı çevreleyen çam ormanlarının karla kaplanması eşsiz manzaralar yarattı. Tatil için Abant'a gelenler soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yapıp manzaranın tadını çıkardı. Beyaz örtüye bürünen Abant Gölü Milli Parkının eşsiz manzarası dron ile görüntülendi.

Haber: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
