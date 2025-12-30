Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı milli parkta ortaya çıkan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

Bolu'da yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Milli parkta kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. Abant'ı çevreleyen çam ormanlarının karla kaplanması eşsiz manzaralar yarattı. Tatil için Abant'a gelenler soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yapıp manzaranın tadını çıkardı. Beyaz örtüye bürünen Abant Gölü Milli Parkının eşsiz manzarası dron ile görüntülendi.

Haber: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,DHA)