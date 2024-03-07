Üye Girişi
Haberler

9 saat süren ameliyattan çıkan Berna Laçin, son durumunu anlattı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Omuriliğinde yaşadığı problem nedeniyle yürüyemez hale gelen Berna Laçin, 9 saat süren zor bir ameliyat oldu. 3 omuruna 6 tane vida takılan Laçin, hasta yatağından yaptığı açıklamada durumunun nadir görüldüğünü ve okulda ders niteliğinde okutulacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alındı. Operasyonu 9 saat süren ve sağlık durumu iyiye giden Laçin, hasta yatağından yaptığı paylaşımla son durumunu anlattı.

10 GÜN YATAĞA BAĞLI KALACAK

Çok ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve durumunun ders niteliğinde olduğunu belirten Laçin, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ameliyat sonrası Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı: 'Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız. Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta-on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikaye…' Arayan soran tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Ziyaretçi kabulünden Azmi hoca pek hoşlanmıyor. Yanımda olduğunuzu biliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. İyi günlerde buluşmak üzere…"

9 saat süren ameliyattan çıkan Berna Laçin, son durumunu anlattı

9 saat süren ameliyattan çıkan Berna Laçin, son durumunu anlattı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Berna Laçin Magazin Sağlık Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli? Mutlu Aksoy kimdir? Zafer Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy kaç yaşında, nereli? Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş kaç yaşında, nereli? Muharrem Demirbilek kimdir? Zafer Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kaç yaşında, nereli? Oğuz Ersöz kimdir? Zafer Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz kaç yaşında, nereli? Burkahan İngeç kimdir? Zafer Partisi Afyon Belediye Başkan Adayı Burkahan İngeç kaç yaşında, nereli? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli? Hilal Ayık kimdir? AK Parti Ankara- Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli? Serkan Toper kimdir? Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper Bayraktar kaç yaşında, nereli? Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli? Deniz Köken kimdir? AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir? AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Hilmi Türkmen kimdir? AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (3)

GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Gerçekten nadir bir vaka küfrettiği insanlardan dua istemek.

34
14
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

ben dahil hiç kimse kusursuz hiç kimse mükemmel değildir demekki ihtiyaç duyduğunda insanoğlu ister istemez maneviyata sığınabiliyor bu iyi bir şey Allah şifa verir inşallah sen yeterki yanlış olduğunu bile bile kul millet yetim hakkı yeme diğer günahların affedilebilir ama kul hakkı ancak hakkını yediğinle helalleşirsen affedilir bu günahı kanun hükmünde kararneme çıkarsan bile Allah affetmez affetme konusunda kuluna havele eder inanlar için kul hakkı okadar önemlidir

yanıt12
yanıt4
Yunus Deliorman :

çoktafifi

5
6
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title