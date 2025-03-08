9 MART PAZAR HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 9 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da rüzgarlı ve güneşli olacak. Peki, 9 Mart Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 9 Mart 2025 Pazar günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 12°C, gece saatlerinde ise 6°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havanın daha belirgin hissedileceği ifade ediliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu