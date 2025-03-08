Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

Ece'nin ölümünde dikkat çeken gözaltı kararı
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
Rana'nın başıboş köpek saldırında ölmesine ilişkin 2 müfettiş Konya'da

Rana'nın feci şekilde ölmesinin ardından bakanlık düğmeye bastı
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

İki aile arasındaki kavgada silahlar çekildi: 3 ölü, 5 yaralı

9 MART PAZAR HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

9 MART PAZAR HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine yol açıyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 9 Mart 2025 Pazar günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 9 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da rüzgarlı ve güneşli olacak. Peki, 9 Mart Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 9 Mart 2025 Pazar günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 12°C, gece saatlerinde ise 6°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havanın daha belirgin hissedileceği ifade ediliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

9 MART PAZAR HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleriİstanbul hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Yaşam
img

Galatasaray'a dünya yıldızı! Osimheni bile unutturacak
img

Dünyaca ünlü grup Blue'nun hangi şarkıyı söylediğine inanamayacaksınız
img

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti

AK Partili meclis üyesine yapılanlar CHP'yi de rahatsız etti
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

Rana'nın öldüğü mahallede halk öfkeli: Köpekleri biz öldüreceğiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.