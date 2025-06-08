9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti

Bir vatandaşın hız sınırı uygulamasına yönelik tepkisi gündem oldu. Yolda giderken aynı güzergâh üzerinde 300 metre içinde üç farklı hız sınırı tabelası gören vatandaş, karşılaştığı durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"BUNUN YÜZÜNDEN 9 BİN 200 LİRA CEZA YEDİM"

Görüntülerde, önce 70 km/s hız sınırı tabelası görülüyor. Kısa bir mesafe sonra bu sınır 50 km/s'ye düşerken, birkaç yüz metre ileride yeniden 70 km/s tabelasıyla karşılaşılıyor. Bu duruma tepki gösteren sürücü "Ben bunun yüzünden 9 bin 200 lira ceza yedim" diyerek isyan etti.

O ANLAR KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Pek çok kullanıcı, kararsız tabela uygulamalarının sürücüler için kafa karıştırıcı olduğunu vurgulayarak benzer cezalardan şikayet etti. Vatandaşlar, yetkililere net ve tutarlı trafik işaretlemesi çağrısında bulundu.