85 yaşındaki kayıp kişi bulundu
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Ahmet Güler, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Hafıza sorunu yaşadığı belirtilen Güler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün kaybolan 85 yaşındaki Ahmet Güler bulundu.
Akoluk Mahalle Muhtarı Kerim Hakan Çelen, Güler'in evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeği, AKUT, İHH arama kurtarma ve Akseki Komando Timi sevk edildi.
Bölgede 8 saat süren arama çalışmalarının ardından Güler, mahalleye yakın bir bölgede bulundu.
Hafıza sorunu yaşadığı belirten Güler, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yunus Uğur - Yaşam