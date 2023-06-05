82 yıllık fotoğraftaki detay sosyal medyayı karıştırdı: Gelecekten mi geliyor?

Günümüzden tam 82 sene önce; 1941 yılında çekilen bir fotoğraftaki adamın giyimi, sosyal medyada 'zaman yolculuğu' teorilerinin alevlenmesine sebep oldu. Kullanıcılar, modern giysileri ve güneş gözlüğü olan adamın, gelecekten geldiğini iddia etti.

Sosyal medyanın en sevilen fenomen olaylarından biri; zaman yolculuğu tartışmaları. Bu akıma gönül veren birçok sosyal medya kullanıcısı, geçmiş tarihli fotoğraflardaki garip detayları öne çıkararak günümüz veya gelecekle bağlantı kurmaya çalışıyor. Kanada'da 1941'de çekilen siyah-beyaz bir fotoğraf da bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. 2010'da internete yüklenen bu fotoğraf, 1941'de Kanada'da bulunan South Fork Köprüsü'nün yeniden açılışında karelenmiş.

YANINDAKİLERDEN FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Bundan tam 82 yıl önce çekilen fotoğrafta herkes normal görünürken genç bir adamın tarzı dikkati çekiyor. Günümüzdeki güneş gözlüklerine benzer bir gözlük takan adamın kıyafetleri de bugün yolda görüldüğünde dikkat çekmeyecek kadar modern. Genç adamın; etrafındaki insanların frak, takım elbise ve şapkayla bulunduğu ortamda kıyafetlerinin 'günlük' görünümü de dikkat çekiyor. Adamın elinde ayrıca küçük bir fotoğraf makinesi de görülüyor.

İlk olarak 2004 yılında Barlorne-Pioneer Müzesi'nin 'Geçmiş Yaşamları Burada' sergisinde yer alan fotoğraf, 2010'da dijitalleştirilerek internet ortamına yüklendi ve internetteki komplo teorisyenlerinin ilgisini çekti.

ANALİZE GÖRE HER ŞEY NORMAL

Snopes sitesi, iddiaları değerlendirmiş ve fotoğrafı analiz ederek adamın zamanına göre modern görünmesine rağmen giydiği tüm eşyaların 1941'de icat edildiği veya zaten var olduğu sonucuna varmıştı.

Adamın üstündekileri inceleyen Dan Evon, şöyle yorumluyor: "Fotoğrafın, bir zaman yolcusundan ziyade, zamane insanının alışılmadık moda anlayışına sahip olabileceğini gösterdiğini söylemek daha makul."