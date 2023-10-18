8 Yaşındaki Çocuğun Hayvan Sevgisi Ailesini Mutlu Ediyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Aşık ailesinin 8 yaşındaki oğulları Mehmet Sefa Aşık'ın geçtiğimiz yıl bir sokak köpeğini sahiplenerek başlayan hayvan sevgisi, sahiplendikleri köpeğin bir kedi yavrusu getirmesiyle perçinlendi. Mehmet Sefa'daki olumlu yöndeki değişikliği fark eden ailesi bahçelerine kurdukları kümeste tavuk ve bıldırcın beslemeye başladı. Okul öncesi ve sonrası tüm hayvanların bakımlarını yaparak elleriyle besleyen minik Sefa'nın hayvanlarla kurduğu dostluk bağı ise ailesini de mutlu ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi anne babanın tek evladı olan 8 yaşındaki Mehmet Sefa Aşık geçtiğimiz yıl başlayan hayvan sevgisini perçinleyerek devam ettiriyor. Mehmet Sefa'nın, geçtiğimiz yıl sahiplendikleri bir sokak köpeğinin tek yavrusunun yanına sokakta bulduğu yeni doğan bir kedi yavrusunu getirip hem kendi yavrusunu hem de kedi yavrusunu emzirmesiyle başlayan hayvan sevgisini gören ailesi çocuklarındaki olumlu yöndeki değişimi fark ederek Mehmet Sefa için evlerinin bahçesine bir kümes kurarak tavuk ve bıldırcın beslemeye başladı. Bahçelerinde besledikleri hayvanları okula gitmeden ve okul dönüşünde bakımlarını yapan Mehmet Sefa hayvanları çok sevdiğini ve onlarla vakit geçirmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Sahiplendikleri sokak köpeğine 'Fındık', yavrusuna 'Bulut' ismi veren Mehmet Sefa, köpeğin sokaktan getirdiği kedi yavrusuna da 'Gece' ismini verdi. Evlerinin bahçesine kurulan kümeste ise 20 tavuk 1 horoz ve 5 bıldırcın beslemeye başladı.

Mehmet Sefa Aşık her gün sabah erken saatlerde tavuklarına yem, köpek ve yavrularına yemek verip okula giderken, okuldan geldikten sonra yine hayvanlarıyla ilgilenip, bakımlarını yaparak, tavukların ve bıldırcınların yumurtalarını topluyor. Hayvanlarıyla konuşup sohbet eden Mehmet Sefa Aşık, "Fındık ve Bulut adında köpeğim var. Gece adında kedim var. 20 tane tavuk, 1 horoz ve 5 tane bıldırcınım var. Ben onları ve onlarla oynamayı, ilgilenmeyi çok seviyorum" dedi.

Mehmet Sefa Aşık'ın Ziraat Yüksek Mühendisi olan annesi Yasemin Aşık ise şunları söyledi: "Oğlumuz hayvanları çok seviyor. Evimize misafir olarak gelen 3 yaşındaki bir köpeği sahiplendik. Köpek 5 ay önce 3 yavru doğurdu. Biz bunlardan 2 tanesini sahiplendirdik. Bir yavru kaldı. Anne köpek bir gün bir kedi yavrusuyla çıkıp geldi. Kendi yavrusuyla onu da emzirip beslemeye başladı. Böylece bir de kedimiz oldu. Bahçemize yaptığımız kümeste de tavuk ve bıldırcın beslemeye başladık. Bizim oğlumuza da arkadaş olan hayvanlar, oğlumuz için de çok iyi oldu. Onlarla sohbet ediyor, bakımlarını yapıyor. Hayvan sevgisi bizleri de çok mutlu ediyor. Üstelik tavuk ve bıldırcın yumurtalarıyla doğal bir beslenme de yaşamış oluyor." - MANİSA