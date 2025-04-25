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Yürek ısıtan anlar! Yokuşta zorlanan yaşlı hurdacının imdadına koştular

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Gece geç saatlerde hurda toplayan 75 yaşındaki bir adam, dik bir yokuşta zorlanınca yardımına duyarlı vatandaşlar yetişti. Ailesinin geçimini sağlamak için yaşına rağmen çalışan adamın zorlandığını gören vatandaşlar, arabayı birlikte iterek yokuşu aştı.

Hurdacılık yapan ve 75 yaşlarında olduğu tahmin edilen yaşlı adam, yokuşta zorlanınca yardımına vatandaşlar yetişti.

Gece geç saatlerde arabasıyla hurda toplayan yaşlı bir adam, dik bir yokuşta güçlükle ilerliyordu. Ailesinin geçimini sağlamak için yaşına rağmen çalışan adamın zorlandığını gören duyarlı vatandaşlar, hiç düşünmeden yardıma koştu.

Arabayı birlikte iten bu insanların desteğiyle yaşlı adam yokuşu aştı. Bu görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Yürek ısıtan anlar! Yokuşta zorlanan yaşlı hurdacının imdadına koştular
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yaş ilerleyince artık vucut ağırlaşır sana beni fazla yorma der insanoğlunun her ne kadar beli bir noktaya kadar yaşlılığın verdiği hayat tecrübelerini Allahın ona bahşettiği süreye kadar sahip olacağı akli melekelerle ne derecede sürdürür bilemem bildiğim bir gerçek var bu yaşta insanlara bir ülkenin bir ulusun yönetimi emanet edilimez vucutları ve aklı bu ulusu yönetecek kuvvet sahip değildir ancak bu yaştaki insanların hayat tecrübesi olanların bilgeliğinden bir noktaya kadar yararlanılabilir

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