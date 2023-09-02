70 Yaşındaki Halil Oruç, İneklerin Tırnak Bakımını Yapıyor

İneklere 25 yıldır manikür - pedikür yapıyor

25 yıldır ineklerin tırnak bakımını yapıyor

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesi Pınarcık Köyü'nde yaşayan 70 yaşındaki Halil Oruç, çocukluğundan beri ineklerin tırnak bakımlarını yapıyor.

Bursa'nın Keles ilçesi Pınarcık Köyü'nde baba mesleğini devam ettiren 70 yaşındaki Halil Oruç, doğada az gezen ya da gezemeyen besi ve süt ineklerinin tırnaklarını keserek bakım yapıyor. Doğada gezen hayvanların tırnaklarının bir şekilde kırıldığını ya da törpülendiğine dikkat çeken Oruç, dışarı çıkmayan hayvanların periyodik zamanlarda tırnak bakımlarının yapılması gerektiğini ifade etti. Tırnak sağlığının büyükbaş hayvanlar için olmazsa olmaz olduğunu anlatan Oruç, tırnaktan doğacak rahatsızlıkların hayvanları ölüme kadar götürebileceğini sözlerine ekledi.

Kendi geliştirdiği apart sayesinde inekleri bağlayan Halil Oruç, "Doğduğumuzdan beri bu işin içindeyiz ama sürekli olarak 25 yıldır yapıyorum. Yörede benden başka bu işi yapan da yok. Keles, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan köylerine giderek hayvanların tırnaklarını kesiyoruz. Bizden sonra gençlik de bunu öğrenmek istemiyor. Benim kendi çocuklarım bile öğrenmediler" dedi.

Hayvanın fiziki durumuna göre tırnak bakımın yarım saat ile 2 saat arasında sürebildiğini kaydeden Oruç, "Gezmeyen hayvanların 6 ayda bir tırnak bakımlarının yapılması şarttır. Bizim vatandaşlarımız maddi durumdan dolayı bunu yaptıramıyor. Biz eskiden günde 15-20 hayvanın bakımını yaparken, şimdi ayda 3-5 tane ancak çıkıyor. Biz bu işi sevdiğimizden dolayı bırakamıyoruz" şeklinde konuştu.

Hayvana bu bakımın en büyük katkısının sağlık olduğunun altını çizen Halil Oruç, "Hani derler, 'Sağlık ayaktan başlar' diye. Hayvanların süt verimi artıyor. Yatıp kalkarken bu işlemi rahat yapıyor. Ayaklar bozuk olunca yattığı yerden bile kaldıramazsınız." ifadelerini kullandı.

Mesleğin karşıdan görüldüğü kadar kolay olmadığını sözlerine ekleyen Oruç, herkesin kendisini tanıdığını ihtiyaç halinde telefonla ulaşabileceklerini söyledi. Bölge halkının hayvancılığı bırakmaması tavsiyesinde bulunan Oruç, "Sadece benim mesleğim açısından değil, her açıdan hayvancılığın sürdürülmesi gerekiyor. Bakımla ilgili de bu işi bilen insanlara yaptırsınlar. Çünkü çok hassas bir iştir, tehlikeli bir iştir. Bilmeyen yaparsa hayvanı bile öldürme riski var" dedi.

Hayvan sahibi Mehmet Kızıl, hayvanların tırnaklarının 5-6 ayda kestirilmediği zaman süt veriminin azaldığını vurgulayarak, "Biz 1- 1,5 yılda ancak yaptırabiliyoruz. Hayvan gezmediği için tırnakları devamlı uzuyor. Gezen hayvanda bu görülmez" diye konuştu.