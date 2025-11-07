7 Kasım Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar list

Haberler

Güncelleme:
7 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete kararları yayımlandı. Bugünün Resmî Gazete sayısında yer alan kararlar, ilanlar ve atamalar kamuoyunun erişimine açıldı. Yasama bölümünde yayımlanan kanunlar, yürütme ve idareye ilişkin düzenlemeler ile yargı kararları dikkat çekiyor. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlara ait atama kararları ile Resmî ilanlar da bugünkü sayıda yer aldı.

7 Kasım Perşembe 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararların detayları ve tam listesi PDF formatında da erişime sunuldu. Yasama, yürütme, yargı ve ilan bölümlerinde yayımlanan düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekiyor. Günün Resmî Gazete'sinde yayımlanan kanun, kararname, yönetmelik ve atama listelerine dair tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor. Peki, 7 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte günün öne çıkan başlıkları…

RESMİ GAZETE BUGÜNKÜ KARARLARI NELER?

7 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Bugünün sayısında yer alan kararlar, yönetmelikler, atamalar ve ilanlar kamuoyunun erişimine açıldı. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin önemli düzenlemeler dikkat çekiyor. Ayrıca kurum ve kuruluşlara dair çeşitli atama kararları da Resmî Gazete'de yer aldı.

YASAMA BÖLÜMÜ KARARLARI

Yasama bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip yürürlüğe giren kanunlar yayımlandı. Bu kanunlar arasında ekonomi, eğitim, çevre ve sosyal politikalarla ilgili düzenlemeler öne çıkıyor. Yeni kanun metinlerinin tam listesine bugünkü sayıda ulaşılabiliyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ DÜZENLEMELERİ

Yürütme ve idare kısmında Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu kurumlarına ait kararlar yayımlandı. Yönetmelik değişiklikleri, genelgeler ve idari düzenlemeler bu bölümde yer aldı. Ayrıca çeşitli kurumlara ait görevden alma ve yeni atama kararları da bugünkü Resmî Gazete'de duyuruldu.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Yargı bölümünde yüksek yargı organlarına ilişkin kararlar yayımlandı. Mahkeme kararları ve yargı mensuplarına yönelik idari düzenlemeler bu bölümde öne çıktı.

ATAMALAR VE RESMİ İLANLAR

7 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de kamu kurum ve kuruluşlarına ait atama kararları ile çeşitli ilanlar da yer aldı. Atama listeleri, kurum bazında ayrıntılı olarak yayımlandı.

RESMİ GAZETE PDF SÜRÜMÜ

Bugünün Resmî Gazete sayısı, karar ve ilanların tamamını içeren PDF formatında erişime açık durumda. Vatandaşlar, günün Resmî Gazete içeriğini detaylı şekilde inceleyebiliyor.

Osman DEMİR
