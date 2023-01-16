7 ay sonra operasyondan dönen Mehmetçik'in çocuklarına kavuşma anı gözleri yaşarttı

Yaklaşık 7 aydır operasyon bölgesinde olan bir Türk askerininin çocuklarına sürpriz yaptığı anlar görenlerin gözlerini doldurdu. Uzun bir aradan sonra babalarını karşısında gören miniklerin yaşadığı mutluluk ve heyecan yürekleri ısıttı.

Kahraman Türk askeri canla başla vatani görevini icra ediyor. Bazı askerler ise ailesinden uzakta sınır bölgesinde görevlendiriliyor. Evlerine dönen askerler ise ailelerine büyük bir sevinç yaşatıyor.

BABA VE ÇOCUKLARIN KAVUŞMA ANI DUYGULANDIRDI

Sosyal medyada hızla paylaşılan bir video ise bu duruma en büyük örnek. Operasyon bölgesinden dönen bir Türk askerinin çocuklarıyla buluşma anlarını, izleyenlerin boğazı düğümlendi.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Babalarını yaklaşık 7 ay sonra gören çocukların sevinci ise görülmeye değerdi. Babalarına hasretle sarılan minikler sosyal medyaya damga vurdu.