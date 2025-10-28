Haberler

6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı Haber Videosunu İzle
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı. Tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne ivedilikle çağrılırken AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekiplerin saha tarama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı.
  • AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer ekiplerle saha tarama çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İstanbul, Manisa, Uşak, İzmir ile Bursa'da da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı.

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI

6.1'lik depremin ardından 100'den fazla artçı meydana gelirken AFAD'dan yapılan açıklamada Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığı ifade edildi.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır.

AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler ile saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz."

6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI NEDİR?

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) amacı afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak afet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir.

TAMP ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK'lar ve gerçek kişileri kapsar. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP); ülkemizde yaşanan afetlerden elde edilen tecrübeler doğrultusunda afetlere etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla hazırlanmış, ilk olarak 03 Ocak 2014 tarihli 28871 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)'nda gerekli düzenlemeler yapılmış, 15.09.2022 tarih ve 31954 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TAMP'ın dayanağı olan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği; 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TAMP'da ulusal düzeyde 25, yerel düzeyde 23 afet grubu yer almaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kızılay Genel Müdürlüğü ana çözüm ortaklarıdır. Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar ise; destek çözüm ortağı olarak görev almaktadır.

TAMP'ta etki derecesine göre müdahale etki seviyeleri belirlenmiştir. S1 yerel imkânların yeterli olduğu, S2 ise; bir ilde meydana gelen afet ve acil durumun büyüklüğü göz önüne alınarak, o ilin imkanları yetersiz kaldığı durumlarda destek illerin takviyesine ihtiyaç duyulduğu, S3 ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulduğu, S4 uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu seviyedir.

TAMP'ta afetin ve varsa ikincil afetlerin etki alanının birden fazla ili kapsayacak büyüklükte olabileceği durumlara yönelik her il için destek iller planlaması yapılmıştır. Ulusal ve yerel düzeyde, dikey ve yatay olmak üzere bir yapılanma mevcuttur.

Ulusal düzeyde koordinasyonu; Afet ve Acil Durum Kurulu sağlar. Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi 522/ I maddesi ile oluşturulan Afet Acil Durum Kurulu; İçişleri Bakanı başkanlığında ve Afet ve Acil Durum Kurulu üyesi olan; İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı, AFAD Başkanı, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türk Kızılay Genel Müdürü ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü'nün katılımı ile toplanır. Kurul toplantılarına, İçişleri Bakanı tarafından gerekli görülmesi halinde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağrılabilir.

Yerel düzeyde koordinasyon, İl ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve İl-İlçe AFAD Merkezleri ile irtibatlı sağlanır. İl ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, ilgili vali başkanlığında toplanır. Afet ve acil durum hallerinde ise çağrı ve talimat beklemeksizin İl AFAD Merkezinde toplanır.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKim kimse:

6 Şubat'ta insanlar enkaz altındayken bu kararlar neden bu kadar hızlı alınmadı ?

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhterem B:

Hayat tecrübelerden ibarettir dostum.

yanıt22
yanıt7
Haber YorumlarıKıllanan adam:

TAMP . Adı müthiş. Ama muhteviyat tırt

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

Allah uyardıkça ders almadığımız gibi koronada aile bitti depremde insanlık gitti kim kimi nasıl kazıklarsa artık

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi

İç savaşın yaşandığı ülkeden katliam görüntüleri
6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum
Profesörden 6.1'lik deprem için çarpıcı yorum: Nagazaki atom bombasına eşdeğer

6.1'lik deprem için çok konuşulacak "Nagazaki" benzetmesi
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.