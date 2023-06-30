58 yıldır davulunu omzundan düşürmüyor

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 13 yaşında babasından öğrendiği davulculuğu 58 yıldır devam ettiren 71 yaşındaki Mustafa Güden, mesleğini özveriyle sürdürüyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Güden, 13 yaşında babasından öğrendiği davulculuk mesleğini 58 yıldır sürdürerek geçimini sağlıyor. Genç yaşta babasının izinden giden Güden, davul çalmayı öğrendikten sonra düğün, sünnet gibi çeşitli organizasyonlarda davuluyla birlikte yer alarak, vatandaşların eğlencesine renk katmaya başladı. 58 yıldır mesleğini devam ettiren Güden, ilçede uzun yıllardır tanınan ve sevilen bir figür haline geldi.

"Mesleğimden de memnunum, işimden de. Hiç parasız kalmadım"

Mesleğini sevdiğini söyleyen Mustafa Güden, "Mesleğimi severek yapıyorum. Baba mesleğim bana yan gelir oldu. Belediyeye girdim ve düğün, bayram, kına, sünnet ve bayramlarda vatandaşlara davul çalıyoruz. Allah'ıma şükür mesleğimden de memnunum. Hiç parasız kalmadım. Bolu belediyesinde çalıştım, emekli oldum ve davul çalmaya devam ediyorum. Ekmek parasını kazanıyorum" dedi.

"Ayakkabı ile davul çaldım"

Davul ile ilgili unutamadığı anısını da anlatan Mustafa Güden, "İzmir'e Boluspor maçına gitmiştik. Davulu içeri aldılar ancak tokmaklarını içeri almadılar. Ben de arkadaşımın ayakkabısıyla davulu çaldım. O benim unutamadığım bir anımdır" diye konuştu.