57 yaşındaki Alman vatandaşı bisikletiyle dünya turunda

Almanya'dan yaklaşık 3 ay önce bisikletiyle dünya turuna çıkan 57 yaşındaki Peter Richter, Sivas'a geldi. 3 aylık süre zarfında 4 bin 200 kilometre mesafe kat eden Richter, arazi yapısından kaynaklı olarak Sivas'ta zorlandığını ifade etti. Amacı dünyayı gezmek olan Richter, yolculuğunun 2 yıl süreceğini belirtti.

57 yaşındaki Alman vatandaş, bisikleti ile dünyayı gezmeyi hedefliyor

SİVAS - Almanya'dan yaklaşık 3 ay önce bisikletle dünya turu yapmak için yola çıkan 57 yaşındaki bir vatandaş Sivas'a geldi

Almanya'nın Nürnberg şehrinden yaklaşık 3 ay önce bisikletiyle dünya turu yapmak için ayrılan 57 yaşındaki Peter Richter, Sivas'a geldi. 3 aylık süre zarfında 4 bin 200 kilometre mesafe kat eden Richter, arazi yapısından kaynaklı olarak Sivas'ta zorlandığını ifade etti.

"Üç ayda yaklaşık 4 bin 200 kilometre yol yaptım"

Konya, Nevşehir ve Kayseri'den sonra Sivas'a gelen Peter Richter, Sivas'a geldi. 3 aylık süre zarfında birçok ülkeyi gördüğünü ifade eden Richter, "Bugün Kangaldan geldim, Elazığ'a gidiyorum, sonra Van ve Gürcistan'a gideceğim. Üç ayda yaklaşık 4 bin 200 kilometre yol yaptım . Yolculuğum 2 yıl sürecek. Henüz dünyayı görmedim amacım bisikletim ile dünyayı görmek" dedi.

"Amacım dünyayı görmek"

Sivas'ın Kangal ilçesinde konakladığını ifade eden Peter Richter, " Sivas güzel ama çok dağlık. Bisikletimde çok fazla eşyam var. Ama kışa hazırlanmam lazım, kışın Hindistan'da olacağım. Amacım dünyayı görmek, insanlarla konuşmak, tanışmak, ufkumu genişletmek" dedi.