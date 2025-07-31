5 Aylık Bebek Antalya'da Ölü Bulundu

5 Aylık Bebek Antalya'da Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
5 Aylık Bebek Antalya'da Ölü Bulundu
Haber Videosu

Antalya'da annesi tarafından sokağa terk edilen 5 aylık Arda Deniz D., kaldığı çocuk evindeki yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'da annesi tarafından sokağa terk edilen 5 aylık Arda Deniz D., kaldığı çocuk evindeki yatağında ölü bulundu.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki Antalya Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. Görevliler, 5 aylık Arda Deniz D.'yi kurum içerisindeki yatağında hareketsiz halde buldu. Nefes almadığı fark edilen bebek, özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Arda bebek kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'SABAH KONTROLE GÖTÜRÜLÜP GERİ GETİRİLDİ'

Arda Deniz D.'nin, olay günü sabah saatlerinde rutin kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü, yapılan tedavisinin ardından öğle saatlerinde çocuk evine geri getirildiği öğrenildi. Olay sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk evinde inceleme yaptı. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

ANNESİ TARAFINDAN SOKAĞA TERK EDİLDİ

5 ay önce annesi tarafından terk edilen Arda bebek önce Kepez Devlet Hastanesi'ne ardından özel bir hastaneye sevk edilmişti. Bronşit ve beslenme bozukluğu nedeniyle 1 ay tedavi gören bebek daha sonra devlet korumasına alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu

İşte AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri
26 ilde yapıldı! İşte Erdoğan ve Bahçeli'nin yüzünü güldürecek anket

Erdoğan ve Bahçeli'nin yüzünü güldürecek anket
İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Icardi'nin sevgilisi tercih ettiği kostümle sıcak havaya meydan okudu! Gören bir daha baktı

Tercih ettiği kostümle sıcak havaya adeta meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım'ın, 'Otur sen lan' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi

Aziz Yıldırım'ın, "Otur sen lan" dediği Hamdi Akın'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.