4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Güncelleme:
İstanbul Zeytinburnu'nda 4 katlı bina kentsel dönüşüm projesi kapsamında kontrollü yıkıldı. Yıkım sonrası bitişikteki apartmanın da duvarının olmadığı ortaya çıktı. Duvarları yıkılan evinde tek başına otururken görüntülenen Behiye İçkili, "Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum" dedi.

  • Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı bir bina yıkıldı ve bitişik apartmanın duvarsız kaldığı ortaya çıktı.
  • Yıkım sırasında yaralanan kimse olmadı.
  • Duvarsız kalan binadaki dairelerde bazı eşyalar yıkıntıların arasında kaldı.

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı bina kontrollü yıkılınca, bitişiğindeki apartmanın duvarsız olduğu ortaya çıktı.

Olay, Çarşamba günü Veliefendi Mahallesi Arif Şentürk Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı çıktı. Çalışmaların başladığı binanın yıkımı tamamlanınca, bitişikteki apartmanın da duvarının olmadığı ortaya çıktı. Duvarsız kalan binadaki dairelerde bazı eşyalar ise yıkıntıların arasında kaldı. Yıkım sırasında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Dairelerinde hasar oluşan apartman sakinleri zararlarının karşılanmasını bekliyor.

"OĞLUMU DÖVÜYORLARDI, MÜTEAHHİT BİR SÜRÜ KİŞİ TOPLAYIP GELMİŞ"

Duvarsız kalan evinde tek başına otururken görüntülenen Behiye İçkili, "2 gün önce yaşandı bu olay. Oğlum yanımda duramıyor, çünkü az kalsın bugün oğlumu dövüyorlardı. Müteahhit bir sürü kişi toplayıp gelmiş. Ben de sinirden oturdum çalışmaları izledim. Hiçbir şey söylemiyorlar, biraz sesimizi çıkardık mı hemen suçlu oluyoruz. Kimse suçlu değil, yıktınız burayı yapacaksınız. 'Yapmıyoruz' dediler. 2 koltuğum ve bir adet çift kişilik yatağım yıkıntıların arasında kaldı. Onları bile karşılamıyorlar. Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum. Yapmaları lazım çünkü oğlumun durumu yok, eşimin maaşıyla geçiniyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayça Elal - Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber Yorumları7wjx7h48pt:

Yıkan müteahhit neden yaptırsın, senin zaten duvarın yokmuş ki :) Evi o şekilde almışsın

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Kim lan bu müteahhit adamlarını toplamış çocuğunu dövüyormuş bu müteahhit kim Arkadaş bana biri söylesin kafasına sıkıp öldürmeyen namerttir

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

duvarsız kalan ev sonradan yapılmış. hazır var olan binanın duvarını kullanmışlar (daha az mal kullanmak için). yıkılan bina masum bu duvar konusunda.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7wjx7h48pt:

Güleceğim geldi şaşırmadım

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
