Bartın Hasankadı belde mesire alanında 4-6 yaş grubu yaz Kur'an-ı Kerim yaz kurslarına devam öğrencilere piknik düzenlendi. Minik kursiyerler öğretmenleriyle futbol, voleybol ve halat çekme gibi oyunları gönülleriyle oynadı. Hareketli geçen etkinlik sonunda köfte ekmek, ayran, karpuz, tatlı, pamuk şeker ikramlarıyla, öğretmenlerinin elinden karpuz yedi.

4-6 yaş grubu yaz Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerine piknik düzenlendi

BARTIN Bartın Hasankadı belde mesire alanında 4-6 yaş grubu yaz Kur'an-ı Kerim yaz kurslarına devam öğrencilere piknik düzenlendi.

Bartın merkeze bağlı Hasankadı beldesi camilerinde Kur'an-ı Kerim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine devam eden 4-6 yaş arasında eğitimleri devam ederken yaz tatili coşkusu yaşadı. Bartın İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı destekleriyle kaynaşma motivasyon piknikleri düzenlendi. Minik kursiyerler öğretmenleriyle futbol, voleybol ve halat çekme gibi oyunları gönülleriyle oynandı. Hareketli geçen etkinlik sonunda köfte ekmek, ayran, karpuz, tatlı, pamuk şeker ikramlarıyla, öğretmenlerinin elinden karpuz yedi.