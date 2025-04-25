İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

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4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi

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İstanbul Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem kentin Avrupa Yakası'ndaki ilçelerinde hissedildi. Deprem sırasında bir evdeki avizenin sallandığı anların görüntüleri depremin etkisi gözler önüne serdi.

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği ilçelerde vatandaşlar sokağa döküldü.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.33'te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Öte yandan bir saat içerisinde 4.3'ten küçük üç artçı deprem daha meydana geldi.

SALLANAN AVİZE DEPREMİN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu gibi ilçelerde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı. Deprem nedeniyle vatandaşların bir süre panik yaşadığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
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