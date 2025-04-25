4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği ilçelerde vatandaşlar sokağa döküldü.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.33'te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Öte yandan bir saat içerisinde 4.3'ten küçük üç artçı deprem daha meydana geldi.

SALLANAN AVİZE DEPREMİN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu gibi ilçelerde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı. Deprem nedeniyle vatandaşların bir süre panik yaşadığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.