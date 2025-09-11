4.1 ile sallanan Ankara'da bir deprem daha

Başkent Ankara'da merkez üssü Kalecik olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.63 kilometre olarak açıklandı.

Sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Ankara'da bir deprem daha meydana geldi. Kalecik ilçesinde saat 20.28'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

BAŞKENTTE 3.5'LİK DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan deprem 8.63 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.