38. Tüketici Kalite Ödülleri'nde Haberler.com'a Medya Başarısı Ödülü Verildi!

Lob'in International tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Tüketici Kalite Ödülleri dün akşam İstanbul'da gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Siyaset, sanat, iş ve medya dünyasından çok sayıda seçkin ismin katıldığı etkinlik, aynı zamanda renkli görüntülere ve eğlence dolu anlara sahne oldu.

Programın sunuculuğunu, televizyon dünyasının sevilen ismi Gökay Kalaycıoğlu üstlendi. Kalaycıoğlu'nun enerjik sunumuyla başlayan gece, ödül töreninin yanı sıra sahne performanslarıyla da büyük beğeni topladı. Gecede ünlü sanatçılar Lerzan Mutlu ve Ece Gürsel sahne alarak davetlilere müzik dolu anlar yaşattı. Performanslar, izleyicilerden tam not aldı.

Törende birçok alanda başarılı kişi ve kurumlara "Tüketici Kalite Ödülü" takdim edildi. Medya alanında ödül kazanan kurumlar arasında Haberler.com da yer aldı. Haberler.com adına ödülü, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Teymur teslim aldı. Sahneye davet edilen Teymur, kısa bir teşekkür konuşması yaparak bu anlamlı ödülün kurum adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Gece boyunca dağıtılan ödüller, tüketici nezdinde güven ve kaliteyi esas alan kurum ve kişilere verildi. Etkinlik, medya ve iş dünyasındaki başarılı isimleri bir araya getirerek önemli bir buluşma platformu sundu.