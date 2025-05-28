38. Tüketici Kalite Ödülleri'nde Haberler.com'a Medya Başarısı Ödülü Verildi!

38. Tüketici Kalite Ödülleri'nde Haberler.com'a Medya Başarısı Ödülü Verildi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com, Lob'in International tarafından İstanbul'da düzenlenen 38. Tüketici Kalite Ödülleri'nde medya alanında ödüle layık görüldü. Ödülü, kurum adına Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Teymur teslim aldı. Gecede Lerzan Mutlu ve Ece Gürsel'in sahne aldığı etkinlik, iş ve sanat dünyasını buluşturdu.

Lob'in International tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Tüketici Kalite Ödülleri dün akşam İstanbul'da gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Siyaset, sanat, iş ve medya dünyasından çok sayıda seçkin ismin katıldığı etkinlik, aynı zamanda renkli görüntülere ve eğlence dolu anlara sahne oldu.

Programın sunuculuğunu, televizyon dünyasının sevilen ismi Gökay Kalaycıoğlu üstlendi. Kalaycıoğlu'nun enerjik sunumuyla başlayan gece, ödül töreninin yanı sıra sahne performanslarıyla da büyük beğeni topladı. Gecede ünlü sanatçılar Lerzan Mutlu ve Ece Gürsel sahne alarak davetlilere müzik dolu anlar yaşattı. Performanslar, izleyicilerden tam not aldı.

38. Tüketici Kalite Ödülleri'nde Haberler.com'a Medya Başarısı Ödülü Verildi!

Törende birçok alanda başarılı kişi ve kurumlara "Tüketici Kalite Ödülü" takdim edildi. Medya alanında ödül kazanan kurumlar arasında Haberler.com da yer aldı. Haberler.com adına ödülü, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Teymur teslim aldı. Sahneye davet edilen Teymur, kısa bir teşekkür konuşması yaparak bu anlamlı ödülün kurum adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Gece boyunca dağıtılan ödüller, tüketici nezdinde güven ve kaliteyi esas alan kurum ve kişilere verildi. Etkinlik, medya ve iş dünyasındaki başarılı isimleri bir araya getirerek önemli bir buluşma platformu sundu.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Yaşam
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi

Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı derbide yeni gelişme! Fenerbahçeli futbolcular adliyede

Fenerbahçeli futbolcular adliyede
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Yunanistan'da içme suyunda uranyum çıktı, 3 bölgede OHAL ilan edildi

İçme suyundan uranyum çıktı, OHAL ilan edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.