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30 yıl cezaevinde kalmış babanın oğullarının mezarını ziyaret ettiği anlar yürek dağladı

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan trajedilere bir yenisi daha eklendi. 30 yıl ülkenin en kötü şöhretli hapishanesi Sednaya'da kalan babanın, Esad tarafından öldürülen oğullarının mezarını ziyaret ettiği anlarda çekilen görüntü yürek dağladı.

Suriye'deki muhalif gruplar, düzenledikleri yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirdi. Ailesiyle birlikte ülkeyi terk eden Esad, Rusya'ya sığındı. Ülkede 13 yıldır devam eden iç savaş ve dış faktörlerin birleşimi, devrik liderin şaşırtan sonunu hazırladı.

ACILI BABANIN HİKAYESİ YÜREK DAĞLADI

Yaşanan bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Suriye'de ülkenin en gizli ve en kötü şöhretli hapishanesi Sednaya'da 30 yıl boyunca hapsedilen ve oğulları Esad askerleri tarafından öldürülen babanın hikayesi, yıllardır ülkede yaşanan insanlık trajedisini gözler önüne serdi. Oğullarının mezarını ziyaret eden babanın o esnada yaktığı ağıt yürekleri dağladı.

30 yıl cezaevinde kalmış babanın oğullarının mezarını ziyaret ettiği anlar yürek dağladı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Esad'la birlikte onun saltanatı da bitti
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30 yıl sonra cezaevinden çıkınca ilk gittiği yer bakın neresi oldu
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Esad'ı koltuğundan eden adamın babasının mesleği bakın neymiş
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEsma Özkan:

Bize de en yakın zamanda bunlar da yaşanacak sanmayın ki yukarıdakiler hani biz iyilik yaptık bilmem ne yaptık onlar başkalarına etmene yansıyordu işte belli giren ülkeler belli İsrail işte yarım gün bu bela bizim başımıza da gelecek bu bela bizim başımıza da gelecek allahü Teala zalimlerden bizi korusun firum bunlardan korusun işte yukarıdaki firomun işte kimlere etlerini yağ sürdüğü belli yarın

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Okadar uzun süre kalıp sağlıklı cııkabildiyse demekki iYİ BAKMIŞLAR Başka ülkede olsa gıda zehirlenmesinden gidersi bizim ülkeden bahsetmiyorum bizim ülkede af pandemi iyi hal sal gitsin

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