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3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı

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ATV ekranlarında Esra Erol'un programına konuk olan şahıs, 3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu öğrenince büyük yıkım yaşadı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen Esra Erol'un programında ilginç anlar yaşandı. 3 yıldır bir kadınla konuştuğunu ve sonunda dolandırıldığını ifade eden şahıs, canlı yayına çıkarak yardım istedi.

KADIN DEĞİL ERKEKMİŞ

İşte ne olduysa bu anda oldu. Esra Erol ve ekibinin araştırmaları sonucu, şahsın 3 yıldır "sevgilim" diye konuştuğu kişinin aslında bir erkek olduğu ortaya çıktı. O anlarda fotoğrafın ekrana verilmesi ile yayına katılan adam büyük yıkım yaşadı.

3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

3 yıldır insan whatsapp görüntülü konuşmaz mı la :)

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Haber YorumlarıKader AYDIN:

40 ından sonra azanın sonu bu nasıl bi kafaa ya oğlum siz ne yiyip ne içiyonuz 3 yıl boyunca enayi gibi yüzünü görmediğin birine para aktarıyon sonra ekrana çıkıp utanmadan mağdur edebiyatı yapıyon

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Dua etsin kazaya uğramamış

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Haber YorumlarıC_Y null:

:))))

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