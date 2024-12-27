3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen Esra Erol'un programında ilginç anlar yaşandı. 3 yıldır bir kadınla konuştuğunu ve sonunda dolandırıldığını ifade eden şahıs, canlı yayına çıkarak yardım istedi.

KADIN DEĞİL ERKEKMİŞ

İşte ne olduysa bu anda oldu. Esra Erol ve ekibinin araştırmaları sonucu, şahsın 3 yıldır "sevgilim" diye konuştuğu kişinin aslında bir erkek olduğu ortaya çıktı. O anlarda fotoğrafın ekrana verilmesi ile yayına katılan adam büyük yıkım yaşadı.