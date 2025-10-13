3 Dişi Kızılgeyik Doğaya Salındı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi Geyik Üretim Sahası'nda yetiştirilen 3 dişi kızılgeyiğin doğal yaşam alanlarına bırakıldığını duyurdu.
DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızılgeyikler doğal yaşam alanlarına kavuştu. Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi Geyik Üretim Sahası'nda yetiştirilen 3 dişi kızılgeyik, ait oldukları doğal ortama salındı. Yaban hayatına kazandırılan her birey, doğanın sessiz dengesine yeniden can veriyor" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam