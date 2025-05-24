26 Yıl Sonra Öğretmen-Öğrenci Buluşması Duygulandırdı

26 Yıl Sonra Öğretmen-Öğrenci Buluşması Duygulandırdı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, yıllar önce öğretmeni olan Nurhan Seven'i ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı. Öğrencisinin sürpriz ziyaretinden mutluluk duyan öğretmen, bu buluşmanın hayatı boyunca unutulmaz bir yer edineceğini ifade etti.

HATAY'ın İskenderun ilçesi Hürriyet İlkokulu, yıllar sonra gerçekleşen anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert'in, 26 yıl önce ilkokul yıllarında kendisine öğretmenlik yapan Nurhan Seven'i ziyaretinde duygusal anlar yaşandı.

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Köselerli Köyü'ndeki Turhan Akay İlkokulu'nda 1999-2000 yılları arasında eğitim gören Altınözü Kaymakam Mehmet Sert, o yıllarda sınıf öğretmeni olan Nurhan Seven'in İskenderun Hürriyet İlkokulu'nda görev yaptığını öğrenince, ona sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Kaymakam Mehmet Sert'e İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner ve Hürriyet İlkokulu Müdürü İmadettin Oğuz eşlik etti. Ders işlediği sırada sınıf kapısı çalınan öğretmen Nurhan Seven, içeri giren eski öğrencisini görünce şaşkınlık yaşayarak, ""Eskiden de hep gülerdin, çok mutlu bir çocuktun. Şimdi de aynısın, seni gözlerinden tanıdım" diyerek öğrencisine sarıldı. Duygularını gizleyemeyen Kaymakam Sert, öğretmenine yıllardır ulaşmaya çalıştığını belirterek, "2019 yılından bu yana sizi arıyordum. Bugün burada olmak, size yeniden sarılmak benim için tarifsiz bir mutluluk" dedi.

Öğrencisinin gösterdiği vefa karşısında gözleri dolan öğretmen Seven, bu anların hayatı boyunca unutulmaz bir yer edineceğini söyledi. 26 yıl sonra gerçekleşen bu özel buluşma, sınıfta bulunan diğer öğretmen ve yöneticileri de duygulandırdı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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