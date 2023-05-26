26 Mayıs 2023 Kanal D Yayın Akışı
Yaşam Haberleri
Kanal D kanalında bugün yayınlanacak programların listesi. Diziler, yarışmalar ve filmler.
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Ip Man: Son Dövüş
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
22:45 Kolpaçino
Kaynak: InterSinema.com / Yaşam