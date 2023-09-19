Tokat'ta Komana antik kentinden kalma kaya mezar yolculuk yapanların dikkatini çekiyor. Mezar, 2 odalı olarak inşa edilmiş ve fotoğraf severlerin uğrak noktası haline gelmiş.

24 asırlık kaya mezarı yolcuların dikkatini çekiyor

TOKAT - Tokat'ta Komana antik kentinden kalma kaya mezar yolculuk yapanların dikkatini çekiyor.

Tokat Niksar karayolu üzerinde milattan önce 3. yüzyılda yapıldığı düşünülen kaya mezar yolculuk yapanların dikkatini çekiyor. Komana antik kentine ait olduğu söylenen mezar, 2 odalı olarak inşa edilmiş. Etrafı tel örgülerle kapalı olan kaya mezar, fotoğraf severlerin uğrak noktası oldu. Karayoluna yaklaşık olarak 300 metre uzaklıkta bulunan mezara ulaşım kolaylıkla sağlanıyor.

"Yoldan geçerken fark ettik"

Mezarı yolculuk yaparken fark ettiklerini belirten Şükrü Alper Kaylar, "Yolculuğumuz sırasında gördük, kayada deliği görünce merak ettik. Antik bir dönemden kaldığını düşündük görmek istedik. Burada ki tabelada bilgilendirme yapmışlar. Milattan önce 3. Yüzyıldan kalma Komana antik kentine ait olduğu yazıyordu. İçerisinde 2 oda varmış, 2 adet mezarı bulunuyormuş. Geldik fotoğraf çekindim, İçerisine giriş yok dışardan bakabiliyoruz. Çevre düzenlemesi konusunda eksik kalmış biraz, fotoğraflarımız da güzel çıktı. Yoldan geçerken fark ettik yola 300 metre uzaklıkta" şeklinde konuştu.