KPSS şartsız 500 personel alımı! Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı KPSS şartsız 500 personel alımı yapacağı duyurmasının ardından adaylar Adalet Bakanlığının yayınladığı ilanın başvuru şartlarını merak ediyor. Peki 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları nelerdir? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı memur alımı başvuruları başladı. ÖSYM de başvuru ekranı açıldı. 500 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapılacak. Peki 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları nelerdir? Adalet bakanlığı icra Müdür Yardımcılığı sınav başvuruları nerden ve nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yapılmış olmak,

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

Türkçe, (10)

Matematik, (10)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (5)

Türk Kültür ve Medeniyetleri, (5)

Temel Yurttaşlık Bilgisi, (5)

ADALET BAKANLIĞI İCRA SINAVI SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı için başvuru alımları 10 Kasım Perşembe günü başladı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM AİS ekranından veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabiliyor.

ADALET BAKANLIĞI İCRA SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamada son başvuru tarihi 16 Kasım Çarşamba günü olarak belirtildi.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

İcra müdür ve müdür yardımcısı için sınav ücreti 300 TL olarak duyuruldu. Geç başvuru gününde yapılan başvurular için sınav ücreti 450 TL olarak açıklandı.

İCRA SINAVI BAŞVURU EKRANI