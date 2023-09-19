19 Eylül Gaziler Günü Kağızman'da Kutlandı

Kağızman'da düzenlenen törenle 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı. Törene Kağızman Kaymakamı, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı ve diğer yetkililerin yanı sıra gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Daştan, gazilerle bir süre sohbet etti ve vatanın korunması için birlik olunması gerektiğini vurguladı.