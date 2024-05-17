17 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI #128250 Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, NOW TV

Bugün hangi diziler var ve 17 Mayıs 2024 Cuma günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. 17 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, NOW TV yayın akışı haberimizde yer alıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Bahar

04:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)

22:40 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)

01:20 Kardeşlerim

03:40 Maraşlı

05:20 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 İnci Taneleri

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Gaddar

23:30 Orta Sayfa

01:30 Ruhun Duymaz

04:00 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Banka İşi (Yabancı Sinema)

02:00 Banka İşi (Yabancı Sinema)

03:45 Baba Ocağı

05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:00 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

23:50 Mahzuni

01:30 Kara Ağaç Destanı

03:50 Gönül Dağı