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14 HAZİRAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta?

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Yemekteyiz programının 14 Haziran tarihli yayınında kimlerin yarışacağı, programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. Yemekteyiz, amatör aşçıların yemek yapma becerilerini sergilediği ve birbirleriyle yarıştığı popüler bir televizyon programıdır.

Yemekteyiz programı, bugün kimlerin yarışacağı ve hangi kanalda, hangi saatte yayınlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.14 Haziran'da gerçekleşecek yarışmada, yemek yapma yetenekleri ve sunumlarıyla yarışmacılar ekranlarda olacak. Peki, Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta?

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 İstanbul doğumludur. Türk program sunucusu ve oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

14 HAZİRAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta?

YEMEKTEYİZ YENİ BÖLÜM TANITIMI (LİNK)

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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