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13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu

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Voice of Germany Kind yarışmasına katılan 13 yaşındaki Türk kızı Miray, sesiyle kendine hayran bıraktı. Bütün jürileri kendisine döndüren Miray, üçlü düellodan başarıyla çıkarak üst tura geçti.

13 yaşındaki Türk kızı Miray, O Ses Türkiye'nin Almanya versiyonu Voice of Germany Kind'e katıldı. Miray, performansıyla jürilerden ve seyircilerden tam not aldı.

Miray Ayliva sahne adını kullanan Elif Akar, yarışmada Kal Yanımda isimi şarkıyı seslendirdi. Sesiyle hayran bırakan Elif, tüm jüri üyelerini kendisine döndürdü. Jürilerin tepkisiyle duygusal anlar yaşayan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü isimler de sahneye gelerek küçük yarışmacıya moral verdi. Elif, daha sonra üçlü düelloya çıkarak Billie Eilish'in 'What Was I Made for?' isimli şarkısını seslendirdi.

13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu

Ecem Altan
Ecem Altan
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