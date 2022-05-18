107 yaşındaki kadın ölmeden önce 'Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar' dedi, duyanlar şaştı kaldı

İnsanoğlu, var olduğu günden bu yana daha uzun yaşamın sırlarını araştırıyor. Uzun yaşam için çeşitli tavsiyeler verilse de bunların arasından bazıları hayli dikkat çekiyor. İşte dikkat çeken tavsiyelerden birini de 107 yaşında hayatını kaybeden Clara Meadmore vermişti.

"CİNSELLİKTEN UZAK DURMAK, ÖMRÜ UZATIYOR"

2011 yılının Temmuz ayında 108. doğum gününden sadece birkaç ay öncesinde vefat eden Clara Meadmore'in söylemleri bir kez daha gündem yarattı. 2008 yılında Daily Mail'e verdiği röportajında bakire kaldığı için pişmanlık duymadığını söyleyen Meadmore, uzun yaşamının sırrını da "Hiç cinsel ilişkiye girmemek" olarak açıkladı.

"CİNSELLİK BENİM İÇİN GEREKSİZ BİR UĞRAŞ"

Birkaç evlilik teklifini geri çevirdiğini söyleyen Meadmore, "Bana sıklıkla eşcinsel olup olmadığım soruluyordu. Bu soruya her zaman hayır diye cevap verdim. Ama hayatım boyunca hiçbir zaman cinselliğe ilgi duymadım. Bir ilişki için fazla meşgulüm ve cinsellik benim için gereksiz bir uğraş" demişti.

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