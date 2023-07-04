100'e Yakın Patpat ile Kurulan Düğün Konvoyunda Renkli Görüntüler

100'e yakın patpat ile kurulan düğün konvoyunda, ortaya renkli görüntüler çıktı

Sünnet çocuğu patpat ile gezip erkekliğe ilk adımını attı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 7 yaşındaki çocuklarına sünnet düğünü yapan aile düğün konvoyunu patpat diye tabir edilen tarım araçları ile kurdu. 100 patpatın sünnet olan çocuğu gezdirdiği konvoyda köylüler yöresel kıyafetlerini de giyince ortaya ilginç bir o kadarda renkli görüntüler çıktı.

Dinar ilçesine bağlı Kınık köyünde kurulan düğün konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ali, Ayşegül Güleçgin çiftinin sünnet olan 7 yaşındaki çocukları Arafat Güleçgin için patpat diye tabir edilen 100'e yakın tarım aracı ile konvoy oluşturuldu. Düğün arabasının patpat olduğu konvoyda yöresel kıyafetlerini de giyinen köy sakinleri ortaya renkli görüntüler çıkardı. Genelde tarım arazilerine gitmek ve yük taşımak için kullandıkları patpatları düğün için bir araya getiren köylüler oluşturdukları konvoy ile kendi köyleri ile çevre köylere gezdi.

Konvoyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Ali Güleçgin, düğün aracını yani patpatı beyaz renklerle süslediğini kaydederek, kendisinin büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti. Güleçgin, "Eşimle birlikte hayalimizi gerçekleştirdik" dedi.

Dron ile çekilen görüntülerde adeta konvoyun ucu bucağı gözükmezken, patpatlar ile yapılan gezinin ardından köy meydanında oynanan oyunlar ile düğünde eğlence tavan yaptı.

Öte yandan, sünnet çocuğunun aynı ismi taşıdığı Arafat Güleçgin'de düğünlerine katılan herkese teşekkür etti.