Sadık köpeği ünlü sanatçı sahiplendi! Verdiği Kürtçe isim dikkat çekiyor

Sadık köpeği ünlü sanatçı sahiplendi! Verdiği Kürtçe isim dikkat çekiyor
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Sadık köpeği ünlü sanatçı sahiplendi! Verdiği Kürtçe isim dikkat çekiyor
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Van'da kalp krizi geçiren 27 yaşındaki Muğdat Esener, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Esener'in 4 yıl önce sahiplendiği köpeği, defin işleminin ardından sahibinin mezarı başından 10 gün boyunca ayrılmadı. Sadakatiyle yürek burkan köpek, sosyal medyada gündem oldu. Olayın duyulmasının ardından sanatçı Ceylan Ertem köpeği sahiplendiğini açıklayarak, "Adını heval koydum" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyünde yaşanan bir olay, hayvan sevgisinin ne denli güçlü olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Van'da geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki Muğdat Esener'in vefatı, ailesi ve yakınları kadar sadık dostu olan köpeğini de derinden etkiledi.

10 GÜN BOYUNCA MEZAR BAŞINDAN AYRILMADI

Hayvanseverliğiyle tanınan Muğdat Esener'in 4 yıl önce sahiplendiği köpeği, 21 Temmuz'da Akocak köyü mezarlığında defnedilen sahibinin mezarı başından ayrılmadı. Defin işleminin ardından tam 10 gün boyunca mezarın başında bekleyen sadık köpek, hem Esener'in ailesini hem de mezarlığı ziyaret edenleri derinden duygulandırdı.

Esener'in kardeşi Enes Esener, "Definden bu yana 10 gün geçti ama köpek hâlâ mezarın başında. Onun bu sadakati bizi çok etkiledi. Bu köpek artık bize ağabeyimin bir emaneti," diyerek yaşadıkları duygusal anları basın mensuplarıyla paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Köpeğin sahibine olan bağlılığı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Binlerce kullanıcı, olayla ilgili içerikleri paylaşarak hem Esener'e hem de köpeğin vefasına duyduğu saygıyı dile getirdi. Olay kısa sürede ülke gündeminde geniş yer buldu.

SANATÇI CEYLAN ERTEM SAHİPLENDİ: "ADINI HEVAL KOYDUM"

Yaşanan gelişmelerin ardından köpeği sahiplenen isim ise dikkat çekti. Ünlü sanatçı Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köpeği sahiplendiğini duyurarak, "Adını heval koydum. Yoldaş, dost demek," ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

onlarca eşin dostun akraban olacağına böyle bir tane köpeğin olsun

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Haber YorumlarıDerunum:

Canım benim nasıl üzgün yavrum. :( Allah sahiplenenden razı olsun.

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Haber Yorumlarımavikan:

Bu canlara kedi köpeğe hayvanlara kötü davranmayın lütfen. Onların isteği birkap mama ve su ve sevgi, Bu canların bedduasını almayın kesinlikle.

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