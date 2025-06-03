10 Ekim Artık Dünya Saatçilik Günü Olarak Kutlanacak

10 Ekim Artık Dünya Saatçilik Günü Olarak Kutlanacak
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10 Ekim Artık Dünya Saatçilik Günü Olarak Kutlanacak
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10 Ekim, dünya genelinde saatçilik sektörü için özel bir gün olarak kutlanacak: Dünya Saatçilik Günü. Bu önemli girişim, Türkiye'den ilan edilerek uluslararası takvimlere eklendi. İsviçreli saat markalarının önde gelen girişimcileri, Dünya Saatçilik Günü'nü coşkuyla kutlayacaklarını duyurdu. İstanbul'un geçmişte olduğu gibi yeniden dünya saatlerinin ayarlandığı bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. Bu takvimi kısa sürede birçok ülkenin de kabul etmesini bekleniyor.

10 Ekim, artık dünya genelinde saatçilik sektörü için özel bir gün olarak kutlanacak: Dünya Saatçilik Günü. Bu önemli girişim, Türkiye'den ilan edilerek uluslararası takvimlere eklendi. İlk olumlu tepki ise saatçiliğin merkezi konumundaki İsviçre'den geldi. İsviçreli saat markalarının önde gelen girişimcileri, Dünya Saatçilik Günü'nü coşkuyla kutlayacaklarını duyurdu.

Tarihi Girişim: İstanbul'un Zamanın Merkezi Olması Hedefleniyor

Bu özel günün hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenen isim, akademisyen ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gözlükçülük ve Saatçilik Meslek Komitesi Başkanı Dr. M. Çağrı Gündoğdu oldu. Gündoğdu'nun girişimleri sayesinde Dünya Saatçilik Günü takvimlere resmen eklendi.

Amaç sadece bir gün ilan etmekle sınırlı değil. İstanbul'un geçmişte olduğu gibi yeniden dünya saatlerinin ayarlandığı bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda tarihi muvakkithanelerin restore edilmesi ve "saat ayarlama enstitüsü" olarak yeniden işlev kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Uluslararası Tanınırlık ve Büyük Organizasyon Hedefi

Dr. Gündoğdu, bu gelişmenin Türkiye için önemli bir prestij olduğunu vurguladı. "Sektörümüze proje üretmek için buradayız. Biz icat çıkarmayı başardık. Dünya Saatçilik Günü'nün ilan edilmesini başardık" diyen Gündoğdu, İsviçre'nin 2025 yılının Ekim ayında bu günü kutlayacağını resmen açıkladığını ifade etti.

Aynı zamanda, bu takvimi kısa sürede birçok ülkenin de kabul etmesini beklediklerini dile getirdi. Türkiye'de ise bu özel gün kapsamında büyük bir fuar düzenlenecek. İstanbul'un saatlerin yeniden ayarlanabileceği uluslararası bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Saatçilikte Yeni Bir Dönem Başlıyor

Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleşen bu girişim, hem saatçilik sektörü hem de kültürel miras açısından büyük bir atılım olarak değerlendiriliyor. Dünya Saatçilik Günü'nün uluslararası arenada kabul görmesi, Türkiye'nin sektörel vizyonunun bir göstergesi. İstanbul'un zamanın merkezi olma yolunda atılan bu adım, saatçilikte yeni bir dönemin habercisi.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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