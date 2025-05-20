1,5 Yaşındaki Metehan Tütüncü, Köyünde Toprağa Verildi

1,5 Yaşındaki Metehan Tütüncü, Köyünde Toprağa Verildi
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KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü'nün cenazesi, memleketi Sivas'ın Koyulhisar ilçesine getirilerek toprağa verildi.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü'nün cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi. Burada öğle namazı sonrası Metehan Tütüncü için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan ile yakınları ve köylüler katıldı. Namazın ardından Metehan Tütüncü, köyde toprağa verildi.

Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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