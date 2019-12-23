"Yaşam koçları tıbbi tedavi ve psikolojik terapi yapamaz"

23.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:36

Kadıköy'de bir yaşam koçunun 9 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği görüntüler kamuoyunda büyük tepki topladı. Uzmanlar yaşam koçlarının tıbbi tedavi ve psikolojik terapi yapamayacağını belirtirken ebeveynleri koç seçiminde dikkatli olmaya çağırdı.



İstanbul Kadıköy'de 30 Mayıs 2018 tarihinde bir spor salonunda yaşam koçu tarafından şiddet gören 9 yaşındaki otizmli çocuğun görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yeni bir tartışma başladı. Yaşam koçu olabilmek için bazı yeterliliklerin ve ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlardan akredite olunması gerektiğini belirten Profesyonel Sertifikalı Koç (PCC) Fatih Elibol, "Öncelikle yaşam koçları herhangi bir tedavi için başvurulması gereken kişiler değildir. Sizi yargılayan, eleştiren, zorlayan ve ne yapacağınızı söyleyen kişiler de değildir. Koçlar sağlığınızı düzeltmek için reçete yazabilecek doktorlar ya da psikolojik destek alabileceğiniz psikologlar değildir. Yaşam koçları hedeflerinize doğru ilerlerken size destek olan, başarı elde etmenizi sağlayan ve sorularınızın cevabını bulmanızda yardımcı olan kişilerdir" ifadelerini kullandı.



"Yaşanan olaylar son derece üzüntü verici"



Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Elibol, "Olayın vahameti bir yana, kendini yaşam koçu olarak adlandıran biri tarafından bu olayın gerçekleştirilmesi bizi son derece üzdü. Yaşananlar kabul edilemez ve ICF etik değer ve kuraklarımıza tamamen aykırıdır. Koçluğun amacından saptırılması ve itibarsızlaştırılmasına karşı elimizi taşın altına koyarak insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Koçların insanların potansiyelini en verimli şekilde yönetme konusunda destek olabileceğini, herhangi bir şekilde tıbbi tedavi ve psikolojik terapi yapamayacağını bilmemiz gerekiyor. Bunlar koçların görevleri değildir. Profesyonel koçluk serüvenimde Türkiye ve dünyadan yüzlerce şirket yöneticisi, CEO, aktör, sporcu ve sıradan insanlara destek verdim. Ayrıca Türkiye'nin birçok bölgesinde ICF çatısı altında koç olmak isteyen adaylara eğitim ve sertifika programları uyguladım. Hepsinde de tecrübe ettiğim üzere koç, başarmak istediğiniz konuları belirleme, netleştirme ve onlarla uyum içinde olmanızda, kendinizi keşfetmeniz için teşvik etmede, çözüm ve stratejileri geliştirmenizi sağlamada, sizi sorumlu tutmada rol alır. Koç size ne yapacağınızı söyleyen değil bulduran kişidir" şeklinde konuştu.



"Destek aldığınız kişinin gerçek bir koç olduğundan emin olun"



Koçlardan destek almak isteyen, özellikle de ebeveynlerin koçluk süreci ve uzmanlık alanları hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Fatih Elibol, "Koç seçimi yapılırken koçun tecrübesi, özellikleri, ünvanı ve eğitimi hakkında detaylı bilgi edinin. Uluslararası meslek kriterlerine uygun eğitim programlarına dahil olmuş, koçluk yetkinliklerini eğitimlerle sürekli geliştirmiş, mesleğini etik kurallara uygun şekilde yerine getiren, profesyonel kuruluşlardan eğitim almış kişilerin tercih edilmesi büyük önem taşıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA