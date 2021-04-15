"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi

Sağlık çalışanları Türkiye'nin dört bir yanında "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz, ölümleri durdurun" çağrısını yapmak için bir araya geldi. Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları ve demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile düzenlenen söz konusu basın açıklaması, İstanbul'da polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.