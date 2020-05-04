Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
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Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi

Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
04.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:32

Bursa'da koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde, tanınmamak için maske takarak sokağa çıkan genç polisi görünce kaçarak evine döndü. Şahsın o anları çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde, tanınmamak için maske takarak dışarı çıkan genç, polisi görünce kaçarak evine döndü. Şahsın kimlik tespiti, yüzü görüntülenemediği için henüz yapılamadı.

MASKE İLE SOKAKLARDA GEZDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, 1-2-3 Mayıs tarihlerinde 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Özel izni olanlar dışında tüm vatandaşların evlerinden çıkması bu kararla yasaklandı. Ancak Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, yasağın üçüncü gününde sokaklarda maskesiyle gezdi. Bir süre sokakta dolaşan genç, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Daha sonra polisi gören genç, kaçarak evine dönerken maske sebebiyle yüzü görüntülenemedi.

Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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