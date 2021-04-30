Yasaklarda market açık mı? Marketler bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA çalışma saatleri
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Yasaklarda market açık mı? Marketler bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA çalışma saatleri

Yasaklarda market açık mı? Marketler bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA çalışma saatleri
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Yasaklarda market açık mı? Marketler bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor. Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüştü. Tam kapanma gibi konuların öne çıktığı Kabine Toplantısı sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Yasaklarda market açık mı? Market çalışma saatleri neler? Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros, File ve Carrefour gibi market çalışma saatleri nedir?

YASAKLARDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen market çalışma saatleri ile ilgili detaylar verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI KALACAK

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü

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