Yasaklara uymayanlara 178 bin TL ceza

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Cumartesi günü 22.00'de başlayarak Pazartesi günü 05.00'de sona eren sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerine uymayanlara yapılan denetimler sonucu 178 bin 250 TL ceza tatbik edildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Cumartesi günü 22.00'de başlayarak Pazartesi günü 05.00'de sona eren sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerine uymayanlara yapılan denetimler sonucu 178 bin 250 TL ceza tatbik edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamaları ile pandemi yasaklarına aykırı davranan işletmeler ile müşterilerine cezai işlem uygulandı. Cumartesi günü saat 22.00'de başlayarak Pazartesi günü sabah saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma yasağı ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda 3 alkollü işletme ve 1 kıraathanenin kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu ve faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan denetimler sonucu işletme sahipleri ve işletmelerde bulunan toplam 55 şahsa pandemi kurallarına uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı toplamda 178 bin 250 TL idari para cezası uygulanarak işyerlerinin faaliyetlerine son verildi.

Ayrıca yapılan uygulamalarda başta uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan şahıs olmak üzere birçok suçtan aranan toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı