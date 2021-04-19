Yasaklar ne zaman kalkacak? Bayramda yasak olacak mı?
Kabine toplantısı sonrası kararlar açıklanmış ve kısıtlamalarla ilgili detaylar netleşmişti. Vatandaşlar kararlar hakkında detayları araştırırken Ramazan ayında yasak var mı ve Bayramda yasak var mı konularının detaylarını merak etti.
Yasaklar ne zaman kalkacak? Bayramda yasak olacak mı?
RAMAZAN AYI'NDA YASAKLAR
Yine Ramazan ayında toplu halde iftar yapılmayacak.
Ramazan'da tüm illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanacak. Yine Ramazan ayında tüm ülkede restoran ve kafeler sadece siparişle hizmet verecek.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL