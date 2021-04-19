Yasaklar ne zaman kalkacak? Bayramda yasak olacak mı?

Kabine toplantısı sonrası kararlar açıklanmış ve kısıtlamalarla ilgili detaylar netleşmişti. Vatandaşlar kararlar hakkında detayları araştırırken Ramazan ayında yasak var mı ve Bayramda yasak var mı konularının detaylarını merak etti.