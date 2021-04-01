Yasaklar ne zaman başlayacak? Ramazan'da yasaklar neler? Son dakika yasakları...

Son dakika yasakları... Yasaklar ne zaman başlayacak? Ramazan'da yasaklar neler? Ramazanda sokağa çıkma yasağının durumu hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Artan vaka sayısının ardından yeni önlemleri duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merak ettiği 'Ramazanda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuyla ilgili " Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." ifadesini kullandı. Peki, Ramazan'da yasaklar neler?Yasaklar ne zaman başlayacak? Son dakika

Yasaklar ne zaman başlayacak? Ramazan'da yasaklar neler? Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı için beklenen açıklama 29 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak." dedi. Son dakika yasakları...

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazanda kapanma olup olmayacağı, hafta başında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında akıllardaki soru oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından genel çerçevesi belirlenen kapanma için açıklamalar şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklaması; "Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık" açıklamasında bulundu. "(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı. Bu bağlamda Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

RAMAZAN AYI YASAKLARI 2021!

-Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

-Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis şeklinde yapacak.

-Yine ramazan boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.

-Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

LOKANTA VE KAFEYE KİŞİ BAŞI 1500 LİRA DESTEK

Erdoğan kısıtlamalardan etkilenecek lokanta ve kafeler için destek açıkladı: "Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmecilerine mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında, normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan, bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için, bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum."

KIRMIZI KATEGORİ

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

TURUNCU KATEGORİ

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ

Şırnak