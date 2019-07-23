Yasak yerde denize giren 108 kişiye işlem yapıldı

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Vize ilçesine Bağlı Kıyıköy beldesinde yasağa rağmen denize giren 108 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Alınan Bilgiye göre; Vize Kaymakamlığı denizin dalgalı olması sebebiyle belediye plajında denize girilmemesi için ikazda bulundu. Fakat yasağa rağmen denize giren 108 kişi hakkında tutanak tanzim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA