Yasak yerde denize giren 108 kişiye işlem yapıldı

Yasak yerde denize giren 108 kişiye işlem yapıldı

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Vize ilçesine Bağlı Kıyıköy beldesinde yasağa rağmen denize giren 108 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Yasak yerde denize giren 108 kişiye işlem yapıldı

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Vize ilçesine Bağlı Kıyıköy beldesinde yasağa rağmen denize giren 108 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Alınan Bilgiye göre; Vize Kaymakamlığı denizin dalgalı olması sebebiyle belediye plajında denize girilmemesi için ikazda bulundu. Fakat yasağa rağmen denize giren 108 kişi hakkında tutanak tanzim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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