Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
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Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi

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Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, yurtlarda kalan 200 öğrenciye yasak olmasına rağmen dün akşam iftar yemeği verdi. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı güncel haritaya göre yüz bin kişiye düşen vaka oranı 467,25 olan Çorum'da düzenlenen iftar yemeğine Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger de katılırken, yemeğe ilişkin fotoğraflar müftülük resmi sitesinde paylaşıldı.

Pandemi ile mücadele kapsamında Ramazan ayında alınan tedbirler arasında toplu iftar yemekleri düzenlemek yasaklanmıştı. Ancak Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, KYK yurtlarında kalan 200 öğrenciye dün akşam iftar yemeği verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'da yüz bin kişiye düşen vaka oranı 467,25 olarak açıklanmıştı.

200 KİŞİLİK YEMEK

KYK Çorum İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan 200 öğrenciye Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından verilen iftar yemeği, Kerebi Gazi KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda yapıldı. İftar yemeğine İl Müftüsü Muharrem Biçer ile birlikte Müftü Yardımcıları Adnan Bıyık, Adem Aygül, Fatih Kaya ve Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger katıldı.

Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi

ÖĞRENCİLERE KİTAP HEDİYE EDİLDİ

İftar programında konuşma yapan Müftü Biçer, öğrencilere okumanın ve maneviyatı güçlü bir genç olmanın öneminden bahsederek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 22 Mayıs'ta yapacağı "Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" hakkında bilgiler vererek yarışmaya öğrencilerin katılmalarını teşvik etti. Sözcü'nün haberine göre iftar yemeğine katılan öğrencilere yarışma için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Hadislerle O'nu Anlamak" isimli kitap hediye edildi. Yemeğe ait fotoğraflar müftülüğe ait resmi sitede yayınlandı.

Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
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